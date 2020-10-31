تلسكوب هابل يرصد زوج مجرة «القرع الأكبر»

المصدر: دبي - البيان

اكتشف تلسكوب هابل التابع لناسا ما يُسمى زوج مجرة ​​«القرع الأكبر» الذي يبعد 120 مليون سنة ضوئية عن الأرض. ويقول علماء الفلك إن المجرات تشبه شكل زخرفة الهالوين الأيقونية، وتشكل ما يبدو أنه عينان متوهجتان وابتسامة منحوتة ملتوية، حسب موقع روسيا اليوم. ومع ذلك، فإن المشهد عبارة عن لقطة للمراحل المبكرة من تصادم المجرتين NGC 2292 وNCG 2293 ببطء. وترجع الابتسامة الخافتة المزرقة إلى كتلة نجمية حديثة التكوين، والعيون المتوهجة عبارة عن تجمعات من النجوم حول ثقبين أسودين فائقي الكتلة. ويقول الخبراء إن هذا الحدث، على الرغم من حدوثه ببطء شديد، يمكن أن يؤدي إلى مجرة ​​حلزونية عملاقة.

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