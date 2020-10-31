رحلة في الحافلة على أكبر نهر جليدي

المصدر: لانغكول - أ ف ب

على الثلوج المتراكمة على مر العصور في لانغكول، تنقل حافلة عملاقة الركاب بسرعة تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة على ثاني أكبر نهر جليدي في أيسلندا والذي يتوقع العلماء أن يختفي تقريباً بحلول نهاية القرن.

يبلغ طول الحافلة الحمراء 15 متراً وتدفعها ثماني عجلات مجهزة بدواليب عرضها متران وهي تجوب جزءاً من هذا الجليد المعمّر البالغة مساحته 844 كيلومتراً مربعاً. في أعلى موقع على هذا النهر الجليدي على ارتفاع 1400 متر، منظر رائع على قمم الجبال المسطحة التي تكسوها الثلوج مثل أوك، أول نهر جليدي في ايسلندا أعلن رسمياً اختفاؤه العام 2014 بسبب الاحترار المناخي.

تسير الحافلة البالغ وزنها 30 طناً بسرعة قد تصل إلى ستين كيلومتراً في الساعة على الثلوج بفضل قوة محرك من 850 حصاناً ونظام مبتكر يزيل الضغط من إطاراتها، وهي تتجاوز حفراً كبيرة من ثلاثة أمتار.

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