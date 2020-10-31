«أوسايرس-ريكس» يحفظ عينات الكويكب «بينو»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تمكّن مسبار «أوسايرس-ريكس» الأميركي من أن يضمن تخزيناً آمناً داخل كبسولة محكمة الإقفال للعينات التي جمعها الأسبوع الفائت من سطح الكويكب بينو، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ومن المقرر أن يعود إلى الأرض سنة 2023.

وقال مدير المشروع في «ناسا» ريتش برنز في مؤتمر بواسطة الهاتف: «لقد أنجزنا العملية بنجاح». وكانت ذراع المسبار لامست بينو لثوانٍ الثلاثاء الماضي وجمعت من سطحه كمية كبيرة من حبيبات الغبار والحصى، لكنّ باب الحجرة المخصصة لتخزينها لم يعد يقفل، مما أدّى إلى تطاير بعضها في الفضاء وتالياً إلى تعريض المهمة التي انطلقت العام 2016 للخطر.

وأظهرت صور عالية النوعية أرسلها «أوسايرس-ريكس» أن الذراع نقلت حمولتها ببطء، في عملية استغرقت حوالى 36 ساعة، إلى كبسولة في وسط المسبار، وأمكن إقفال غطاء الكبسولة بإحكام.

وفي مارس 2021، يبدأ «أوسايرس-ريكس» رحلة العودة إلى الأرض حاملاً معه العيّنات.

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