الذئاب لم تعد محمية في أمريكا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت الإدارة الأمريكية أول من أمس أن الذئاب لن تكون من الآن فصاعداً من الأنواع المحمية في الولايات المتحدة، وهو ما يعني إلغاء تصنيف معمول به منذ العام 1978 ويمهد الطريق لاصطياد هذه الحيوانات التي كانت شارفت على الانقراض.

ويأتي هذا الإعلان قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر، وبعد مطالبة عدد من المنتخبين الجمهوريين في منطقة ميدويست (الغرب الأوسط)، المهمة انتخابياً، بشطب الذئاب من لائحة الأنواع المحمية. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عدد الذئاب الرمادية في الولايات المتحدة (باستثناء ألاسكا وهاواي) ارتفع من أقل من ألف في العام 1967 إلى ستة آلاف.

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