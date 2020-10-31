متحف «مدام توسو» يتخلّص من ترامب

المصدر: برلين - رويترز

تخلص فرع برلين التابع لمتحف الشمع المعروف باسم متحف مدام توسو، أمس، من تمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قبل الرئاسة نجماً لبرامج تلفزيون الواقع، في خطوة بدا أنها تقصد التنبؤ بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى الثلاثاء المقبل.

وفيما بدا أيضاً أنها إهانة أخرى مقصودة، جرى الاحتفاظ بتمثال مهندم ولامع لسلفه باراك أوباما الذي كان يعتبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أقرب حلفائه. وقالت مديرة التسويق في المتحف: «ما حدث اليوم له طبيعة رمزية قبل الانتخابات في الولايات المتحدة.. نحن هنا في مدام توسو ببرلين أزلنا تمثال دونالد ترامب الشمعي كإجراء تحضيري».

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