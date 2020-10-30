«آبل» تطوّر محرك بحث لمنافسة «غوغل»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

سرّعت «آبل»، العمل على تطوير محرك بحث خاص بها، يسمح لصانع «آيفون»، تقديم بديل عن محرك «غوغل»، وفق ما أورد تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز».

وقال التقرير، الذي استند إلى مصدر لم يسمه، إن هناك علامات على تقنيات البحث، تظهر في نظام تشغيل «آبل» الأحدث «آي أو إس 14».

وتأتي هذه الخطوة، وسط تدقيق متزايد من هيئات مكافحة الاحتكار التي تقاضي «غوغل» في الولايات المتحدة، على خلفية هيمنتها المطلقة على تقنيات البحث.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية، في جزء من الدعوى القضائية، إلى أن محرك «غوغل»، يدفع لشركة «آبل» مليارات الدولارات، كي يكون محرك البحث الرئيس على الأجهزة العاملة بنظام «آي أو إس».

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن آبل بدأت القيام بأبحاث داخلية، من أجل إنشاء محرك بحث خاص بها. ووفق «فايننشال تايمز»، فقد وظّفت «آبل»، قبل عامين، جون جياناندريا، الذي عمل في «غوغل»، كرئيس لقسم البحث والذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف لبناء قدرات في هذا المجال، وتعزيز قدرات المساعد الشخصي سيري.

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