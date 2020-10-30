صورة نادرة للملكة إليزابيث تظهر للمرة الأولى

المصدر: إعداد: فاتن صبح

صورة في كتاب بعنوان «فيست» غير مسبوقة للملكة إليزابيث تظهر إلى العلن لتشكل مفاجأة مدهشة وراءها المصور والمخرج الهولندي إد فان دير إلسكن. وقد خرجت إلى النور بعد 30 عاماً من وفاة ملتقطتها، حيث قبعت بين الصور المنسية بالأبيض والأسود وقد بدت فيها الملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبره خلال زيارة ملكية إلى هولندا.

وتصور اللقطة الفوتوغرافية الثنائي الملكي في مارس 1958 حين كانت الملكة إليزابيث لا تزال في الحادية والثلاثين من العمر فقط. ويبدو وكأنهما يتحدثان مع الملكة جوليانا في حفل في ريدرزال بلاهاي وقد أحاطهم المصورون ونخبة من الوجهاء. ويحفل كتاب صور إد فان دير إلسكن «فيست» بلقطات تظهر للمرة الأولى أخذت في الخمسينيات وبداية الستينيات. إلا أنه ولأسباب مجهولة امتنع المصور الهولندي عن نشر 134 صورة يضمها الكتاب اليوم، على الرغم من اعتقاد الباحثين أنه قد وضعه بالتزامن مع عمله على كتابه الشهير «الحياة حلوة».

وقد عثرت مجموعة من القيمين على متحفي «ريكز» و«فوتو» على الكتاب بعد أن قررت أرملته التبرع بأعماله الفنية للمتحفين في 2019.

وقال تاكو ديبيتس، مدير متحف «ريكز»: «يصور كتاب (فيست) حقبةً من الزمن وتعاين فيه النقائض من المعارض والزيارات الرسمية والابتسامات والدموع».

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