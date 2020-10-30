متحف هولندي مطالب بإعادة إحدى لوحات كاندينسكي

المصدر: أمستردام - د ب أ

طالب محامون يمثلون عائلة يهودية، أمس، بإعادة لوحة للرسام الروسي فاسيلي كاندينسكي بعد 80 عاماً من بيعها لمتحف هولندي. وقال المحامون الذين ينوبون عن أسرة ليفينشتاين لمحكمة في أمستردام، إن عمل كاندينسكي الذي يرجع لعام 1909 وهو «الرسم مع المنازل» بيع لمتحف ستادليك بالمدينة تحت ضغط من النظام النازي.

وقال المحامي أكسيل هاجدورن: «يجب أن تعاد اللوحة إلى من سُلبت منهم»، مضيفاً أنها قضية واضحة للفن المنهوب. واشترى المتحف اللوحة في 1940 مقابل 160 جيلدراً هولندياً وهو سعر بحسب المدعين، أقل بكثير من قيمة اللوحة آنذاك. وقال المحامون: «المتحف لم يتصرف بنية طيبة». ويطالب الورثة بإبطال قرار اللجنة الوطنية للعوائد التي رفضت مزاعم الورثة في 2018.

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