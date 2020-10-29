ديك يقتل ضابط شرطة

المصدر: مانيلا - د ب أ

لقي ضابط شرطة فلبيني حتفه، بعد أن أصابه ديك بشفرة حادة كانت مثبتة في ساقه، بجرح نافذ، إثر مداهمة لمصارعة ديوك غير قانونية، حسبما أفاد مسؤولون فلبينيون، أمس.

وتم نقل كريستيان بولوك، وهو قائد الشرطة في بلدة سان خوسيه بإقليم سامار شمالي الفلبين، على بعد نحو 480 كيلومتراً جنوبي مانيلا، إلى المستشفى، بعد الحادث الذي وقع أول من أمس، لكن تم إعلان وفاته لدى وصوله.

وقاد بولوك فريقاً من رجال الشرطة، في مداهمة، استهدفت مصارعة الديكة غير القانونية في القرية، وأمسك بأحد الديوك.

وقال أرنيل أباد مدير شرطة الإقليم، إن النتوء المعدني المثبت بساق الديك، أحدث قطعاً في الفخذ اليسرى للضابط، ما أدى إلى تمزق شريان الفخذ.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز