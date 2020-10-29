اكتشاف حاجز مرجاني بارتفاع 500 متر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

اكتشف علماء من معهد شميدت للبحار، أثناء القيام برحلة استكشاف حاجز مرجاني ضخم منفصل، يصل ارتفاعه إلى 500 متر في منطقة الحيد المرجاني العظيم، بالقرب من ولاية كوينزلاند بشمالي أستراليا. ويزيد طول الحاجز المكتشف على مبنى إمباير ستايت، وبرج سيدني وبرجي بتروناس التوأم في كوالامبور.

وجاء الاكتشاف الضخم، أثناء قيام العلماء بوضع خريطة تحت الماء لقاع البحر شمالي الحيد المرجاني العظيم. وقد استعانوا برجل آلي «ساباستيان»، لتنفيذ عمليات الغوص، بغية استكشاف الحيد الذي يشبه النصل، ويبلغ اتساعه 1.5 كيلومتر، ويرتفع بطول 500 متر، حيث يبلغ في نقطة العمق الأقل ضحالةً، 40 متراً تحت سطح البحر. وأشارت ويندي شميدت مؤسسة المعهد، إلى الأمر، بالقول: «يؤكد الاكتشاف الجديد غير المتوقع، أننا سنظل نعثر على هياكل مجهولة، وأصناف جديدة في محيطنا، حيث لا تزال معارفنا بخصوصه محدودة جداً».

أما الدكتور روبن بيمن من جامعة جيمس كوك، فقال: «إنه اكتشاف مذهل ومفاجئ، لم يكن حدوثه ممكناً، لولا معهد شميدت والرجل الآلي».

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