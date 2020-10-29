فيديو لطفلة وأبيها المقنع يكتسح مواقع التواصل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«لأن ما حولنا اليوم لا يشعرنا بالسعادة، استمتعوا بمنظر هذا الطفلة تداعب أباها»، بهذه الكلمات، علق لاعب كرة السلة الأمريكي، ركس تشابمان، على مقطع نشره عبر تويتر، وسرعان ما انتشر بشكل هستيري على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما جاء عبر موقع «إنديا توداي».

ولعل كل من شاهد الفيديو، شعر بأن ذلك ما كان يحتاج إليه خلال يومه، على غرار ما ختم تشابمان تغريدته قائلاً. ويظهر في الفيديو المكتسح، الذي لا تزيد مدته على 25 ثانية، طفلة صغيرة بين ذراعي والدها، تمدّ يديها وتلتقط الكمامة وتسحبها عن وجه أبيها، لكنها سرعان ما ترتدّ، فيصدر الأب حركةً بوجهه تضحك الطفلة البريئة بشكل هستيري، فتعاود تكرار فعلتها، للحصول على مزيد من الضحك والاستمتاع. وعلى الرغم من التعليقات المرحبة التي صدرت عن المغردين على ضحكات الطفلة في الفيديو الذي سجل نحو مليون ونصف المليون مشاهدة، أبدى البعض قلقهم حيال واقع تلهي الطفلة بكمامة، قد لا تستوفي معايير السلامة.

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