حليب الأبقار يسبب «الإكزيما»

المصدر: (لندن - د ب أ)

الحساسية تجاه الأطعمة يمكن أن تكون مسبباً شائعاً لكثير ممن يعانون من الإكزيما. فحليب الأبقار من الأسباب الشهيرة للإكزيما، بالإضافة إلى البيض والصويا والقمح.

وتقترح خبيرة التغذية كيم بيرسون نظاماً غذائياً يقوم على استبعاد أطعمة بعينها، وهو ما يشمل خفض الأطعمة المسببة بشكل شائع للإكزيما لفترة من الوقت ثم إعادة إدخالها تدريجياً لرؤية إذا ما كانت تسبب اهتياجاً.

وتقول: «أطعمة معينة يمكن أن تسبب الالتهاب. ومن الجدير تجربة خفض ما تستهلكه من السكر والكربوهيدرات المكررة والأطعمة المعالجة والمقلية بشدة». ومن أجل التمتع بجلد سعيد، تأكد من تناول ما يكفي من الأغذية الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل الأسماك الدهنية وبذور الكتان وعين الجمل، بحسب ما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية.

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