نفوق جماعي لصغار الفقمة في ناميبيا

المصدر: (جوهانسبرج - د ب أ)

قال علماء أمس إن حالات النفوق الجماعي لأعداد كبيرة تصل إلى سبعة آلاف، من صغار الفقمات في ناميبيا، قد تؤثر على أعداد فقمات الفراء البني في المنطقة خلال الأعوام المقبلة.

وقالت تيس جريدلي، وهي عالمة ضمن العاملين في «المشروع الناميبي للدلافين»، وتابعة أيضاً لجامعة ستيلينبوش في جنوب إفريقيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه قد تم خلال الأسابيع الماضية، العثور على جثث الآلاف من صغار الفقمات على شاطئ في «بيليكان بوينت» في خليج «والفيس».

وأضافت أن التقديرات الحالية تشير إلى تعرض ما بين 5000 و7000 من حالات الحمل في مستعمرة «بيليكان بوينت» للإجهاض.

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