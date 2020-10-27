لا أثر لـ «الإنفلونزا» في العالم

المصدر: (ترجمة - راضية آيت خداش)

في الفترة الأخيرة من تفشي وباء «كورونا»، واقتراب فصل الشتاء، أبدى الخبراء في القطاع الصحي، تخوفهم أن يتحول موسم الشتاء إلى كابوس، من شأنه أن يدفع الخدمات الصحية إلى الهاوية، بسبب الإنفلونزا التي تقتل حوالي 10 آلاف شخص كل عام في بريطانيا وحدها، وثانياً، وباء (كوفيد 19).

ولكن مع حلول موسم الإنفلونزا، اكتشف العلماء اختفاؤها بشكل كامل تقريباً.

في أستراليا، تم تسجيل 14 حالة إنفلونزا إيجابية فقط في أبريل، مقارنة بـ 367 حالة خلال نفس الشهر من عام 2019.

في تشيلي، تم اكتشاف 12 حالة فقط بين أبريل وأكتوبر، مقابل ما يقرب من 7000 خلال نفس الفترة 2019.

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