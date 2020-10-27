دراسة تفك «لغز» قدرة البوم على الصيد ليلاً

المصدر: (إعداد ـ نهى حوا)

يُعرف عن طائر البوم أنه بين الطيور المفترسة النادرة التي تصطاد طرائدها في الليل، وهذه الميزة التي تجعله فريداً بين الطيور المفترسة قد تكون مرتبطة بنوع من الحمض النووي في عيني الطائر ربما يساعده على الرؤية ليلاً.

وتقترح دراسة جديدة تحاول فك لغز هذه الميزة، أن الحمض النووي في خلايا شبكية عين طائر البوم، ربما تم تجميعها بطريقة لتعمل كنوع من عدسة أو محسن للرؤية أثناء الليل، مشيرين إلى غياب هذا الميزة في الطيور من قبل، حيث إن غالبية الطيور تصطاد في النهار، وتكون أكثر نشاطاً في النهار.

ونقل موقع «ساينس أليرت» العلمي عن الباحثين قولهم: «في فرع أجداد البوم، وجدنا آثاراً لانتقاء إيجابي في تطور الجينات المرتبطة وظيفياً بالإدراك البصري، خاصة النقل الضوئي وتغليف الكروموزوم».

وكان العلماء قد بحثوا في جينومات 20 نوعاً مختلفاً من الطيور، بما في ذلك 11 بومة، حيث اكتشفوا أيضاً إشارات عن تطور متسارع في 32 جيناً، مرتبط بتغليف الحمض النووي وتكثيف الكرموزوم، كما لو أن بنية الجزيئات داخل عيني البوم قد تكيفت بالفعل ليكون قادراً على التقاط المزيد من الضوء.

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