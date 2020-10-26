إعادة فهد لموطنه بعد علاجه من حرائق البرازيل

المصدر: برازيليا - أ ف ب

عاد «أوسادو»، وهو فهد، يبلغ من العمر خمس سنوات، أصيب بحروق شديدة في قوائمه خلال الحرائق التي اجتاحت منطقة البانتانال البرازيلية، إلى موطنه الطبيعي، بعد خضوعه لعلاج بالليزر والأوزون. وأطلق هذا الفهد في المكان الذي انتشل منه قبل أكثر من شهر بقليل، على ضفة مجرى مائي في محمية إنكونترو داس أغواس الطبيعية، في ولاية ماتو غروسو (وسط البرازيل الغربي).

وتضم هذه المحمية أكبر تجمع للفهود في العالم، مع نحو 150 منها.

وقد تعرضت البانتانال، وهي محمية للتنوع الحيوي، وأكبر الأراضي الرطبة على الكوكب، للدمار في الأشهر الأخيرة، بسبب النيران.

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