الرجال أكثر إنتاجاً للأجسام المضادة لـ«كوفيد 19»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشف باحثون برتغاليون أن الرجال ينتجون أجساماً مضادة لمقاومة «كوفيد 19» على نحو يزيد على النساء، وأن 90 % من المرضى تبين أن لديهم أجساماً مضادة قابلة للاكتشاف بعد 7 أشهر من التقاط فيروس «سارس كوف 2».

وكشفت النتائج التي نشرت في المجلة الأوروبية لعلوم المناعة، بأن العمر لا يشكل عاملاً مدهشاً في معدلات إنتاج الأجسام المضادة بقدر ما تشكل حدة الإصابة. وقال مارك فيلدهوين المشارك في الدراسة البحثية من مختبر جواو لوبو أنتونيس للطب الجزيئي: «يتعرف نظامنا المناعي على فيروس (سارس كوف 2) على أنها مؤذية وينتج الأجسام المضادة على شكل استجابة تساعد على محاربة الفيروس».

وأشار موقع «هيلث وولد» إلى أن الباحثين راقبوا معدلات الأجسام المضادة لأكثر من 300 مصاب في المستشفيات والعاملين في المجال الصحي، إضافةً إلى 200 متطوع ما بعد الإصابة بـ«كوفيد 19». وأضاف فيلدهوين: «في مرحلة الاستجابة المبكرة ينتج الرجال كمعدل المزيد من الأجسام المضادة زيادة عن النساء إلا أن المعدلات تتساوى خلال مرحلة الشفاء وتتشابه خلال الأشهر التي تلي الإصابة».

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