تقنيات «الواقع الافتراضي» لعلاج اضطرابات الغذاء

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

نجح فريق من الباحثين بجامعة «كنت» في بريطانيا في تطويع تقنيات الواقع الافتراضي من أجل عقد اجتماعات عن بعد بين المرضى الذين يعانون من اضطرابات الغذاء والأطباء المتخصصين الذين يتولون علاجهم.

وتعتمد فكرة هذه التجربة التي أوردتها الدورية العلمية «هيومان كمبيوتر إنتر أكشن جورنال» العلمية، على أن يرتدي كل من المرضى والأطباء المعالجين أقنعة وجه مزودة بشاشات، وأن يتم التعارف بينهم في محيط افتراضي.

ويقوم كل مشارك في التجربة باختيار شكل النموذج الافتراضي الذي يظهر به داخل المنظومة، بمعنى شكل الجسم والحجم ولون البشرة والشعر، وغير ذلك من المواصفات الجسمانية الشخصية.

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