خطأ يحوّل مُسنّاً أمريكياً إلى مليونير

المصدر: البيان الإلكتروني

ربح مُسنّ أمريكي من ولاية ميشيغان مليوني دولار عند طريق خطأ ارتكبه، بعدما شعر بالغضب حيال ما قام به.

واشترى الأمريكي سمير مزاحم، البالغ من العمر 56 عاماً، بطاقة يانصيب بالخطأ، معتقداً أنه بدد أمواله، لكنه اكتشف فيما بعد أن الحظ وقف بجانبه وغيَّر حياته، حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

وكان مزاحم قد اشترى التذكرة بقيمة دولارين، لفاجأ بأنها تحمل أرقام بطاقة لديه اشتراها سابقاً، ما جعله يشعر بالغضب الشديد.

وقال إنه عندما دخل إلى التطبيق الخاص باليانصيب، وجد أن التذكرتين قد فازت كل واحدة منهما بجائزة قيمتها مليون دولار.

ولم يصدق المسن الأمر في البداية، لكنه قرر بعد استيعاب الموقف أن "يخطط لشراء منزل جديد وادخار الباقي".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز