تخريب جديد يعكر صفو «جزيرة متاحف» برلين

المصدر: برلين - د ب أ

وقعت أعمال تخريب مجدداً في جزيرة المتاحف بالعاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت مؤسسة التراث الثقافي البروسي، أمس، أن وعاءً كبيراً من الجرانيت في حديقة المتعة الواقعة قبالة المتحف القديم تعرّض للتلطيخ.

وأُعْلِنَ الأربعاء الماضي أن مجهولين أتلفوا أكثر من 60 قطعة أثرية في ثلاثة متاحف في الثالث من أكتوبر الجاري.

وبحسب البيانات، وقعت التلفيات في المتحف الجديد ومتحف بيرجامون والمعرض الوطني القديم. وقدّرت إدارة متاحف ولاية برلين التخريب الذي التي تعرّضت له آثار في جزيرة المتاحف بالعاصمة الألمانية بأنه الأكبر في تاريخ الجزيرة.

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