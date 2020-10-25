تجربة فريدة في قراءة كتب على أضواء خافتة

المصدر: إعداد: نهى حوا

يوفر متجر في تايوان تجربة جديدة في قراءة الكتب، تشبه إلى حد بعيد إضاءة مصباح، تحت بطانية لقراءة كتاب في ظلمة الليل، فالمتجر يتيح لزواره شق طريقهم، عبر المكان المعتم سوى من الأضواء الخافتة المسلطة على أغلفة الكتب وغيرها من الأضواء على المكاتب، لتركيز حواسهم بالكامل على الكتب. متجر كتب «وغوان» هو عبارة عن معرض فني، بقدر ما هو مكتبة، يقع وسط أحد مراكز الإبداع الفني في كاوهسيونغ، ثاني أكبر مدن تايوان، وقد قام بتصميمه المعماري الحائز جوائز، تشو تشي كانغ، والمعروف بتصميمه أجمل مكتبات الصين، مكتبة «فانسو» في مدينة تشنغدو، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

يفيد موقع قناة «سي.إن.إن» الأمريكية بأن الدخول إلى مكتبة «وغوان» وسط مزيج البيئة المظلمة والكتب المضاءة يوجد شعوراً، كما لو أن الكتب «تطفو» في المكان، وهناك في الإجمالي، 400 رف كتب في المكتبة. وتعلق مديرة المتجر سو يوشان، لـ«سي.إن.إن»: «تم تصميم المكان، بحيث يستطيع الناس التركيز على كل كتاب، إذ تزداد قوة الحواس الأخرى في بيئة مظلمة».

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