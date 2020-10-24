12.8 مليون جنيه استرليني ثمن لوحة هوكني

المصدر: لندن - أ ف ب

باعت «رويال أوبرا هاوس» في لندن أول من أمس لوحة للرسام البريطاني ديفيد هوكني بمبلغ 12.8 مليون جنيه استرليني (14.2 مليون يورو) في مزاد علني نظمته دار «سوذبيز» للمزادات، سعياً من دار الأوبرا الملكية إلى مواجهة الآثار المالية لجائحة كوفيد 19.

وتمثل اللوحة مدير «رويال أوبرا هاوس» بين عامي 1945 و1970 السير ديفيد وبستر، ورجّحت التقديرات أن تباع بما بين 11 و18 مليون جنيه استرليني (بين 12 و20 مليون يورو).

وكانت دار الأوبرا أعلنت في مطلع أكتوبر الحالي أنها ستضطر إلى بيع هذه اللوحة العائدة إلى عام 1971 للتمكن من تجاوز الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وقال المدير الحالي للدار أليكس بيرد في بيان إن بيع اللوحة «يشكّل جانباً حيوياً» من خطتها للتعافي في وقت تواجه «أكبر أزمة» في تاريخها.

ومُنيت المؤسسات الثقافية البريطانية عموماً بخسائر مالية كبيرة جرّاء الإقفال في مرحلة الحجر المرتبط بالجائحة التي أدت إلى وفاة أكثر من 44 ألف شخص في بريطانيا، وهو العدد الأكبر من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في أوروبا.

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