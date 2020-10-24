الكلبة الذكية تتعلم التواصل باستخدام الأزرار

المصدر: واشنطن - د ب أ

إذا كان لديك حيوان أليف، ربما تتمنى في وقت ما أن يتحدث معك. للأسف الشديد، هذا مستحيل... أم أنه ممكن؟ سوف تخبرك أليكسيس ديفاين أن كلبتها تستطيع ذلك، بطريقة ما.

ومنذ عام، لدى ديفاين، وهي فنانة تعيش في تاكوما بواشنطن، كلبة نوع «شيبادودل» تدعى «باني». وخلال هذه الفترة، تقول ديفاين إنها علمت باني أكثر من 50 كلمة من خلال الضغط على الأزرار التي تخرج الكلمات بصوت مرتفع.

على سبيل المثال إذا أرادت باني الذهاب إلى الحديقة، فسوف تضغط على الزر الذي يقول «بارك». أو إذا أرادت اللعب، فسوف تضغط على زر «بلاي». وحققت مقاطع الفيديو المنشورة على انستجرام أو تيك توك، انتشاراً كبيراً، حيث جمع الثنائي أكثر من 300 ألف متابع على انستجرام و4ر3 ملايين متابع على تيك توك.

واستلهمت ديفاين الفكرة بعدما وجدت أخصائية أمراض النطق واللغة كريستينا هانجر على موقع إنستجرام وهي تقوم بتعليم كلبتها، ستيلا، كيفية التواصل باستخدام الأزرار. ونقلت صحيفة «سياتل تايمز» عن ديفاين القول: «كان هدفي قبل أن أحصل عليها هو أنني كنت أرغب في الحصول على أكثر علاقة ممكنة من الارتباط والتفاعل، وأن أرى فقط الإمكانات... أشعر بأن هناك الكثير من الإمكانات في العلاقات مع الحيوانات، وأردت حقاً تحقيق أقصاها».

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