الكويكب «2020 QD5» يصل إلى مدار الأرض

المصدر: دبي - البيان

من المنتظر أن «يصطدم» كويكب بحجم الهرم الأكبر بمدار الأرض الأسبوع المقبل. وكشف مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، الذي يراقب الكويكب 2020 QD5، أنه سيطير فوق الأرض بعد غد الإثنين.

ويقدر أن الكويكب تتراوح قياساته ما بين 60 م و130 م، وهو نفس الارتفاع الأصلي المقدر للهرم الأكبر في الجيزة بمصر، حسب موقع روسيا اليوم. وأصبح الهرم أصغر قليلاً الآن بسبب التعرية، ولكنه كان في يوم من الأيام أطول مبنى في العالم بأسره منذ أن تم تشييده في عام 2551 قبل الميلاد وحتى عام 1300.

ويُصنف الكويكب 2020 QD5 أنه من فئة كويكبات أبولو (اسم يطلق على مجموعة من الكويكبات القريبة من الأرض) وسيتلامس مع مدار الأرض أثناء انزلاقه في الفضاء. وتشير ناسا إلى أنه يسافر بسرعة 8.57 كم في الثانية، وتبعد الصخرة الفضائية نحو 10.03 أميال قمرية عن الأرض، أي ما يعادل 2395728 ميلاً.

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