رحيل المتخصص في سحر الاختفاء

المصدر: واشنطن - أ ف ب

توفي عن عمر يناهز الثانية والتسعين الساحر الكندي الأمريكي جيمس راندي الذي اشتهر ببراعته في سحر الاختفاء، وتشكيكه في صدقية من كان يصفهم بدجالي الخوارق. وأصدرت مؤسسة الساحر الراحل بياناً مقتضباً الأربعاء أبدت فيه «الحزن الشديد للإعلان عن وفاة جيمس راندي، بسبب مشاكل تتعلق بعمره».

وراندال المولود العام 1928 في تورنتو واسمه الحقيقي راندال زوينج.

وعُرِف بأسماء عدة منها «زو ران» وبرينس ايبيس وتيليباث وراندال العظيم وجيمس راندي، كان متخصصاً في سحر الاختفاء، وقد حطم الرقم القياسي للوقت الذي أمضاه الشهير هاري هاوديني في نعش مغلق مغمور بالماء، إذ بقي 55 دقيقة محبوساً داخل كتلة من الجليد.

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