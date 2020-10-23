مصورة تحترف التقاط الذكريات في دبي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

فكرة رائعة خطرت للمصورة الفوتوغرافية البرازيلية بولا هايني بعد اجتياح «كوفيد 19»، فعرضت عبر منشور على «فيسبوك» على مجموعات المغتربين جلسات تصوير توثق حياتهم في دبي قبل مغادرتها.

«تذكرت طلباً مشهوراً كان يطلب مني قبل حلول «كورونا» لمغتربين يسألونني عن التقاط صور لهم مع أبرز المعالم للاحتفاظ بها كونها تذكاراً»، تقول هايني من على الشاطئ، حيث توثق اللحظات الأخيرة لعائلات ستترك دبي. ويطل في الخلفية مبنى برج العرب، وبرج خليفة، الأطول في العالم، مع أولى إشراقات شمس الصباح. وتضيف معلقة: «إن كنت قد عشت لـ15 عاماً في دبي فلا بدّ أنك تريد شيئاً للذكرى». وتصف هايني إقدامها على الخطوة بأنها مجنونة، وقد امتلأ هاتفها بنصوص رسائل لأشخاص من كل الجنسيات على كل مواقع التواصل الاجتماعي.

وما إن انتهت مرحلة الإقفال في دبي حتى بدأت تمضي الصباحات على الشاطئ تلتقط صوراً لمئات العائلات مع شروق الشمس. دارين تشابمان، طيار يبلغ من العمر 49 عاماً من كونيكتيكت الأمريكية يرمي طفلته في الهواء عالياً فيما زوجته تحدق بهما بحب. «الصورة تخبر القصة الأكبر، وقد أردنا صنع بعض الذكريات»، هذا ما سيقوله تشابمان لابنته هاربر البالغة من العمر عاماً واحداً حين تكبر.

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