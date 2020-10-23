معرض فني مستوحى من كتاب أساطير وخرافات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يستضيف متحف زيجيانغ للفنون في الصين معرض أعمال فنياً مستوحى من نصوص كتاب قصص «الجبال والبحار» الكلاسيكي المعروف أيضاً باسم «شان هاي جينغ» بمساهمات إبداعية لـ 50 فناناً. ويعتبر الكتاب سرداً جغرافياً وثقافياً مذهلاً لفترة ما قبل سلالة تشين الحاكمة إضافة لمجموعة وحوش أسطورية.

وقد تطورت تلك الأساطير عبر التاريخ وتحولت لأساطير وخرافات أوسع انتشاراً وتركت تأثيرها على أفلام وبرامج تلفزيونية صينية شهيرة. ويتوزع المعرض على ثلاثة أقسام و«تاوتي» و«ووماي» وقد أطلقت عليها تسميات مأخوذة من «شان هاي جينغ».

واستعرض الفنان ليانغ شاوجي في القسم الأول عملاً ضخماً بعنوان «الشمس الثملة» وقد استعان بالحرير والخشب والحديد والزجاج والسيراميك لإظهار حالة الفوضى التي كان يعيشها العالم في حقبة «هونغمنغ» حين كان الكون البدائي وفق الأسطورة في حالة فوضى واضطراب. أما لي هونغبو فاستخدم الورق لنحت «عالم القصص الخيالية» متخيلاً بدء انفصال الأرض عن النعيم.

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