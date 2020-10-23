سفينة عملاقة تعمل بالرياح

المصدر: دبي - البيان

تقوم شركة «والينيوس مارين» السويدية بتطوير سفينة «أوشينبيرد» الأضخم في العالم المدفوعة بقوة الرياح، والقادرة على عبور الأطلسي وشحن 7000 سيارة وشاحنة. المفهوم الذي يرتكز أساساً على مبدأ سفينة شراعية عملاقة تكون ضعف ارتفاع أضخم سفينة موجودة بسبب الأشرعة الخمسة البالغ ارتفاعها 80 متراً بارزة من على سطح السفينة. وستكون السفينة العملاقة التي تعمل بقوة الرياح، قادرة على عبور المحيط وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة عشر عقد وبفترة زمنية للرحلة تمتد 12 يوماً. ويشير والينيوس مارين مالك الشركة إلى أن تلك الفترة تزيد أربعة أيام فقط عن أي حاملة تعمل بالوقود الأحفوري علماً أن انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون أقل بـ90%. وقد جرى تطوير السفينة بالتعاون مع المعهد التكنولوجي الملكي في ستوكهولم ومعهد الأبحاث البحرية.

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