الكشف عن لوحة للورنس مفقودة من عام 1960

المصدر: دبي - البيان

أعلن متحف المتروبوليتان للفنون عن اكتشاف لوحة مفقودة لجاكوب لورنس تعود لمجموعة تضم 30 عملاً ملحمياً بعنوان «نضال: من تاريخ الشعب الأمريكي». ويصور العمل الفني ثورة 1786 لمزارعين من غرب ماساشوستس بقيادة المحارب الثوري دانيل شايز وقد تم شراؤها، وفق المتحف، من قبل مالكي مزاد محلي قبل ستة عقود.

ولم يرَ أحد لوحة الفنان الأمريكي من نيوجيرسي منذ العام 1960 وقد تمت إعادتها وضمها للوحات المجموعة في المتحف بفضل زائر تمكن لدى رؤية لوحات لورنس الأخرى من إدراك أن القطعة المفقودة موجودة ضمن مجموعة لوحات لدى أحد جيرانه منذ سنوات. وقد أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» أن اللوحة كانت معلقة في شقة بأحد أحياء مانهاتن في نيويورك. وقام الزائر عندئذ بإعلام مالك اللوحة وطلب منه التواصل مع المتحف.

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