«أوسايرس» ينجح في جمع عيّنات من «بينو»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أول من أمس الصور الأولى لجمع المسبار الأمريكي «أوسايرس-ريكس» عيّنات من سطح الكويكب بينو في اليوم السابق، وتظهر الصور أن المسبار تمكن من استخراج غبار أو حصى. وهبط المسبار على سطح بينو لنحو ستّ ثوانٍ لاستخراج تراب من أرضه بواسطة ذراع بعد رفعها عن سطح الكويكب من خلال نفخ غاز مضغوط.

وقال رئيس المشروع دانتي لوريتا إن الصور التي التقطت خلال اقتراب المسبار من سطح الكويكب تظهر الذراع تقترب من السطح، ثم يبدو واضحاً أنها تكسر حجراً يبدو متفتتاً، موضحاً أن هذا مؤشر جيد، لأنه يتيح تحويل الحجر إلى شظايا يمكن جمعها بسهولة بواسطة الذراع.

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