يعيش مع 3000 مجسم لأبطال «أفلام الكرتون»

المصدر: دبي - البيان

شغفه القديم بجمع شخصيات أفلام الحركة منذ أيام الشباب ترك محمد ساكري يونس مع مجموعة تزيد على 3000 منها بمختلف الأحجام والأشكال. وأشار الشاب البالغ من العمر 42 عاماً، الذي يعمل مديراً للتنمية في إحدى الشركات إلى أن المسألة بدأت من أيام الدراسة الابتدائية، وقد اضطرته للعمل في غسل الصحون في مطعم، تملكه العائلة من أجل تمويل هوايته في جمع الألعاب.

وقال محمد لموقع «ذا ماليزيان»: «الشخصيات الأكثر شهرة في ذلك الوقت كانت من مسلسلات كرتونية مثل (صائدو الأشباح) وسلاحف النينجا، إلا أن اهتماماتي سرعان ما تحولت إلى شخصيات أفلام الحركة كـ«الرجل الوطواط» و«متحولون» إضافة لشخصيات فيلم «أفنجرز والرجل» و«ديدبول» وأخرى شهيرة كـ«السنافر والرجل العنكبوت وسوبر ماريو» وسواها كما شخصيات أعمال محلية».

ويبقي محمد على مجموعة الألعاب الخاصة به داخل مكتبه، حيث يستمتع بالنظر إليها لإزالة ضغوط العمل النفسية. ويقول إن الشخصيات الأكثر تحبباً إليه هي «بامبل بي» و«أوبتيموس برايم» من فيلم «المتحولون».

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