رضيع يتخذ هيكلاً عظمياً دميته المفضلة

المصدر: دبي - البيان

اختار تيو (عامان) من يوتاه الأمريكية هيكلاً عظمياً من البلاستيك بطول 5 أقدام، ليصبح أفضل أصدقائه ودميته المفضلة، ويصر على أن تصطحبه له والدته أينما ذهب.

ووقع نظر تيو على الهيكل في الطابق الأرضي للمنزل، و«كان حباً من النظرة الأولى»، وفق ما تقول والدته. وتضيف أنه منذ حصول ذلك اللقاء وابنها يحمل الهيكل البالغ طوله 5 أقدام أينما ذهب ولا يفارقه مطلقاً.

وقد أطلقت العائلة اسم بيني على الهيكل تيمناً باسم شبيهه في أحد أفلام ديزني الخاصة بهالوين. وتقول أبيجايل: «لقد حصلت على نظرات استغراب غريبة من بعض الناس. وأظن أن تيو يعتبر بيني صديقه.

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