مدينة سعودية تزيح مدينتي أبها وخميس مشيط من قائمة الأكثر برودة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبد الله المسند، إن مدينة حائل أزاحت مدينتي أبها وخميس مشيط من صدارة قائمة أبرد المدن السعودية، حيث سجلت أدنى درجة حرارة صغرى عند الفجر بعد مضي بضعة أشهر من تصدُّر المدينتَين.

وقال المسند إن مدينة حائل تصدرت اليوم القائمة، فاتحة المجال للمناطق الشمالية وشمال الوسطى للتصدُّر في درجة الحرارة الصغرى حتى شهر أبريل تقريباً.

ولم يذكر المسند درجة الحرارة المسجلة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "سبق".

توقّع المسند أن يستمر الاستقرار الجوي العام في المملكة، وقال عبر حسابه في تويتر: "شمس ساطعة، وسماء صافية، وأجواء ساكنة، ومتوقع أن تستمر الأوضاع الجوية لبضعة أيام، لدواعي تمركز مرتفع جوي فوق أجواء شمالي السعودية.. هذا، والله أعلم".

وفي تغريدة أخرى، قال عنها المسند إنها تستحق التأمل: "تغرب الشمس اليوم 21 أكتوبر، ولن تشرق إلا في 19 فبراير بعد 122 يوماً، وذلك في أرخبيل Franz Josef Land أقصى شمال روسيا (80 درجة شمالاً)".

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