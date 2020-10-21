هبوط تاريخي لمركبة ناسا على سطح كويكب بينو اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

يتابع العالم اليوم الأربعاء هبوطا تاريخيا لمركبة ناسا على سطح كويكب بينو.

ومركبة (مسبار) OSIRIS-R انطلقت من الأرض في سبتمبر العام 2016 إلى كويكب بينو، الذي اعتبره العلماء آنذاك من أهم المخاطر التي يمكن أن تهدد الأرض.

ووصل المسبار إلى منطقة الكويكب في مطلع ديسمبر العام 2018.

يذكر أن مسبار OSIRIS-Rex سيجمع عينات من صخور بينو وسيضعها داخل كبسولة سيطلقها نحو الأرض، وفق "روسيا اليوم".

وهذه المرة الأولى التي تلتقط فيها ناسا قطعا من كويكب، والتي ستُعاد إلى الأرض لدراستها.

ويتوقع أن تسقط تلك الكبسولة في حال نجاح العملية على الأرض في سبتمبر العام 2023.

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