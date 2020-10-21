تذكارات أفلام «بوند» في مزاد سوذبي

المصدر: دبي - البيان

ما يقرب من 200 بوستر أفلام، وأكثر من 100 كتاب وسيارة «أستون مارتن» قديمة، هي تذكارات من أفلام جيمس بوند، ستعرض قريباً في مزاد لدار «سوذبي»، ضمن سلسلة مزادات تتخلل فعالية «بوند في شارع بوند» ببريطانيا.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ستتبع الفعالية، عبر سلسلة من أربعة مزادات، شخصية «007» بدءاً من صفحات رواية إيان فلمينغ الأولى «كازينو رويال» عام 1953، وعلى امتداد أفلام الجاسوس البريطانية التي دامت 60 عاماً.

حيث أفيد بأن أسعارها ستتراوح ما بين 100 -120 ألف جنيه استرليني. أولى المبيعات ستضم مجموعة نادرة من كتب فلمينغ لأحد جامعي الكتب، بما في ذلك نسخة منقحة نهائية من كتابه الرابع «الألماس يعيش للأبد».

كما نسخة عن الإصدار الأول لرواية «الجاسوس الذي أحبني»، التي يظهر عليها توقيع روبرت كينيدي شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق، كما نسخة من الإصدار الأول لكتاب «عش ودعهم يموتون» الذي قدمه لونستون تشرتشل مع ملاحظة كتب عليها: «إلى السير ونستون تشرتشل الذي سرقت منه بعض الكلمات».

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