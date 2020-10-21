مقبرة بطاريق عمرها 5000 عام

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

حار الباحثون إزاء اكتشاف مقبرة تعود لـ 5000 عام مكتظة ببطاريق «آديلي» محنطة في القارة القطبية الجنوبية، لا سيما أن المقبرة تقع في خليج إيريزار الذي يعرف بعدم تشكيله موطناً لمستعمرات البطاريق.

وذكر موقع «إكسبرس» قيام فريق من علماء الأحياء بجامعة كارولينا الشمالية، بالعثور على مجموعة من صغار البطاريق المحنطة وما يشبه بقايا جثث حديثة. وكان الباحثون قد قاموا بزيارة الموقع عام 2016، حيث اكتشفوا عظاماً وتلالاً من الحصى والريش، ما يدل على وجود عش للبطاريق. وكشفت عملية التأريخ بالكربون المشع عن بقايا تعود لمئات السنين ووجود ثلاثة مواقع في المنطقة لجأت إليها البطاريق قبل فترة تتراوح بين 5000 و800 عام.

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