متجر أزهار متنقل في سيارة «خنفساء»

المصدر: ريو دي جانيرو - أ ف ب

بعدما حرمتها جائحة «كوفيد-19» إيراداتها، تجوب روبرتا ماتشادو شوارع كوباكابانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لبيع الزهور في سيارة «الخنفساء» حوّلتها حديقة جوالة.

وتقول البرازيلية البالغة 51 عاماً «كان عليّ إيجاد طريقة لكسب رزقي، لذا اشتريت هذه السيارة»، في إشارة إلى مركبة خضراء من طراز «الخنفساء» الشهيرة من تصنيع «فولكسفاغن».

وتلفت الحديقة النقالة هذه الأنظار في شوارع المدينة البرازيلية الكبرى. فمن المقصورة إلى غطاء المحرك مروراً بالصندوق والسقف القابل للفتح، غطّت روبرتا مركبتها برمّتها بأزهار من أنواع شتى.

ويضفي مهرجان الألوان والروائح العطرة هذا جواً من البهجة في الحي ويستقطب انتباه المارة.

وتركن روبرتا مركبتها في أكثر الأحيان في نوسا سينيورا، الحي المركزي في كوباكابانا، لكنها تتنقل أحياناً في الشوارع لتوصيل طلبيات الزبائن إلى المنازل.

وقد سمّت متجرها النقال «ليا، ليندا فلور» (ليا، الزهرة الجميلة)، تحيةً لوالدتها ليا التي توفيت في يوليو.

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