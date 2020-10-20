اصطياد قرش بعين واحدة في إندونيسيا

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

صيد غريب علق في شباك الصيادين على شواطئ مقاطعة مالوكو الإندونيسية بحسب ما ذكر موقع «ميرور» نقلاً عن «ياهو نيوز أستراليا».

وقد عثر الصيادون داخل سمكة قرش بالغة لدى فتحها لانتزاع أحشائها على قرش صغير ميت، مصاب بالبرص وبعين واحدة وسط رأسه، وقد نمت له زعانف صغيرة في طور التشكل.

وقد سلم الطاقم القرش الصغير إلى السلطات البحرية لإجراء المزيد من الفحوصات بشأنه. وأشارت التقارير إلى أن صغير القرش مصاب على الأرجح بالتصلب أو ما يعرف بالتحام العينين. كما أنه مصاب بالمهق أو البرص الذي يعني بأن القرش ينتج كميات قليلة جداً من مادة الميلانين المسؤولة عن التصبغ.

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