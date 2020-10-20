اكتشاف «قط عملاق» عمره 2100 عام

المصدر: دبي - البيان

اكتشف علماء آثار في بيرو، صورة قط عملاق على منحدر، يرجع نقشها إلى أكثر من 2100 عام، حسبما أعلنت وزارة الثقافة في البلد الأمريكي الجنوبي.

ويظهر الشكل المكتشف قطاً ضخماً يصل طوله إلى 37 متراً، يرتفع رأسه عالياً على تل، وينظر للأمام مباشرة.

وقالت الوزارة إن الاكتشاف حدث عندما كان علماء الآثار البيروفيون يقومون بأعمال الصيانة في منطقة نازكا التاريخية جنوبي بيرو، ويرجع نقشه إلى ما بين عامي 200 و100 قبل الميلاد.

وفي بيان مكتوب، أوضحت الوزارة أن هذا الرسم، كان مرئياً بالكاد، وعلى وشك الاختفاء، لأنه تم رسمه على منحدر شديد، وتعرض لتأثيرات التعرية الطبيعية.

وقال جوني إيسلا كبير علماء الآثار في بيرو، لوكالة الأنباء الإسبانية (إيفي): «من المذهل أننا ما زلنا نعثر على أشكال جديدة، لكننا نعلم أيضاً، أن هناك المزيد الذي يمكن العثور عليه».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز