«ميناء فضائي» للسفر التجاري في المستقبل

المصدر: دبي – البيان

مع انتقال الرحلات الفضائية التجارية المأهولة من عالم الخيال إلى الواقع، برزت عدة مشاريع معمارية حاولت تقديم إجابة عن شكل السفر إلى الفضاء الخارجي، من بينها مقترح مشروع «مدينة ميناء فضائي» يعمل كمركز مواصلات.

هذا المقترح المثير للاهتمام من تصميم جمعية الميناء الفضائي الياباني، وشركات «دنتسو» و«كاناريا» و«نويز ارشيتكتس»، وهو يستحضر مشهد أسطح كروية متموجة مزينة بصفوف من الألواح الشمسية على قياس كبير، تتخللها عناصر من البيئة الإحيائية بين الأسطح البيضاء الصارخة، لتوفير مساحة لبرامج مثل حدائق عامة ومناطق مراقبة وحتى أراضٍ زراعية متنوعة.

وقد أفادت مجلة «ماي مودرن مت» الفنية بأن الهدف من التصميم هو إضفاء الطابع التجاري على السفر الفضائي، مع توفير مراكز أبحاث وغيرها من البرامج المتعلقة بالفضاء.

أما بشأن تنظيم مدينة الميناء الفضائي، فأشارت المجلة بأن تنظيمها تحدده الإجراءات الأمنية، حيث تقع برامج الوصول والمغادرة على أسطح أرضية معزولة موصولة بجسور عالية في مناطق محددة، وتنتشر مساحات شبه كروية عبر الطوابق الخمسة. وفي هذا، تشير المجلة إلى ميزة في تصميم الهندسة الدائرية، وهو أن تكون مرئية من الفضاء.

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