غوغل يحتفل بالذكر الـ 110 لولادة الفنان الراحل فريد الأطرش

المصدر: البيان الإلكتروني

يحتفل اليوم محرك البحث الشهير غوغل بالذكر الـ 110 لولادة الفنان الراحل فريد الأطرش، الذي جاء إلى الحياة في مثل هذا اليوم 19 أكتوبر من العام 1910 في بلدة القريا السورية.

وفريد الأطرش، موسيقي ومطرب وممثل سوري-مصري، ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن وحاصل على قلادة النيل العظمى.

ولد فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش، الشهير فنيا بفريد الأطرش، في منطقة جبل العرب بسوريا العام 1910، وهو أحد زعماء جبل الدوز في سوريا، ووالدته هي الأميرة والمطربة (علياء حسين المنذر).

بعد وفاة والده العام 1925 اضطر فريد للسفر مرارًا وتكرارًا هو ووالدته وشقيقه فؤاد وشقيقته أسمهان من سوريا إلى القاهرة هربًا من الفرنسيين الذين رغبوا في اعتقاله هو وعائلته لنضال والده ضدهم.

ولقد درس فريد بمدرسة (الخرنفش) الفرنسية، إلا أنه لم يكمل بها، والتحق بعدها بمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك، ثم دخل معهد الموسيقى، وفي نفس الوقت بدأ في بيع القماش وتوزيع الإعلانات من أجل توفير ذات اليد له ولأسرته.

بعدها التحق بفرقة بديعة مصابني كعازف عود، وهناك لفت فريد الأنظار إليه، كما بدأ بعدها في الغناء، ولفت إليه الأنظار بشدة وخاصة (مدحت عاصم) الذي قدمه بعد ذلك إلى الإذاعة، ولاقت أغنيته الشهيرة (يارتني طير) نجاحًا بالغًا، ثم ذاع صيته كملحن ومطرب بعد ذلك.

وفي العام 1941 كانت بدايته الفنية في السينما عبر فيلم (انتصار الشباب)، ثم قدم بعده عددًا من الأفلام البارزة التي لعب بطولة معظمها مثل (شهر العسل) العام 1945، (بلبل أفندي) العام 1948، وفي العام 1955 خاض تجربة التأليف عبر فيلم (قصة حبي)، والذي كان أيضًا من إنتاجه.

وفي العام 1974 أصيب بأزمة قلبية نقل إثرها إلى مستشفى الحايك في بيروت، وهناك فارق الحياة عن عمر يناهز 64 عاماً.

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