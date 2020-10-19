مقهى يحوّل أرباحه لآبار مياه

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أسس كل من كريس سوبر وروب توتشستون مقهى غير ربحي اسمه «البئر» في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية يحوّل أرباح القهوة نحو الدول الفقيرة في أفريقيا للحدّ من ندرة المياه. ويركز المقهى صاحب المهمة على تأمين حلول مستدامة للفقر وإحداث فارق في المجتمعات المحلية والعالمية. وركز الشريكان في بث روح إيجابية محلياً على توسيع المهمة عالمياً لتحويل أرباح القهوة لمياه. وبلغت تكلفة كل من مشاريع بناء المقاهي بين 1000 و18 ألف دولار وانتشرت في خمسة مواقع. إلا أن المقاهي حققت أرباحاً كانت كافية لحفر أول بئر في أفريقيا. وبعد ثماني سنوات جمع مبلغ 40 ألف دولار وإنشاء 23 بئراً في سبع دول أفريقية.

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