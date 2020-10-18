يهرّب أكثر من نصف طن كوكايين في شحنة موز

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت الشرطة الفيدرالية بأستراليا في الإيقاع بمجرم حاول تهريب المخدرات بواسطة فاكهة الموز.

واكتشفت الشرطة أن المتهم، الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة، أدخل كمية ضخمة من الكوكايين، تساوي قيمتها ما يقارب 248 مليون دولار، خبأها بطريقة ماكرة داخل شحنة موز كبيرة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن "الغارديان" البريطانية أنه تم حجز 552 كيلوغراماً من المخدرات المخبأة في الموز بسيدني، حيث وصلت في 21 من سبتمبر الماضي، موضحةً أن المتهم عمد إلى إخفاء المخدرات داخل 139 صندوقاً.

الجدير بالذكر أن القيود، التي فرضتها أستراليا لمكافحة وباء كورونا، لم تُفلح في منع الاتجار بالمخدرات التي يلجأ المجرمون في تهريبها إلى التمويه عن طريق أمور مثل الفواكه وأشياء أخرى.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز