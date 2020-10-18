«كلبة وفيّة» تقتحم سيارة إسعاف

المصدر: دبي - البيان

خطفت كلبة صغيرة الأنظار في أحد شوارع البرازيل بعد أن جسّدت مثالاً للوفاء، بإصرارها على البقاء بجوار مالكها وركوب سيارة الإسعاف التي كانت تقله إلى المستشفى، بعد أن أصيب بتوعك وهو يمشي معها في الشارع. ووثق أحد المتواجدين في المكان، الواقعة بمقطع فيديو، ظهرت فيه الكلبة وهي تقف بجوار سيارة الإسعاف، قبل أن تقفز لتقف على الصدام الخلفي للسيارة.

وسمح المسعفون للكلبة بركوب السيارة والذهاب إلى المستشفى، حيث وقفت أمام الباب في انتظار خروج مالكها، رافضة التحرك من الموقع، وفق ما ذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني.

ولحسن الحظ، وصلت عائلة المريض لإعادته والكلبة إلى المنزل، بعد نحو 45 دقيقة.

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