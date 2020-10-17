الأنهار الجليدية تواصل ذوبانها المقلق

المصدر: جنيف - أ ف ب

بقيت الأنهار الجليدية في سويسرا تذوب بوتيرة مقلقة هذه السنة، ولم تكن يوماً كمّية الثلوج المتكدّسة على أكبر نهر جليدي في الألب ضئيلة إلى هذه الدرجة، بحسب ما كشفت دراسة حديثة. وفي المجموع، خسرت الأنهار الجليدية السويسرية 2 % من كتلتها، وفق هذه الدراسة السنوية الصادرة عن الأكاديمية السويسرية للعلوم.

ولاحظ القيّم على هذا التقرير والمسؤول عن شبكة مراقبة الأنهار الجليدية في سويسرا ماتياس هوس أن هذه النسبة «مقلقة جدّاً»، مع أن المعدّل يتوافق مع الانحسار المسجّل في السنوات العشر الأخيرة. وخلال السنوات الستين الأخيرة، خسرت الأنهار الجليدية كمّية مياه توازي تلك الموجودة في بحيرة كونستانس الممتدّة على طول الحدود بين النمسا وألمانيا وسويسرا.

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