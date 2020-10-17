مطحنة تقليدية تنتج القهوة منذ 90 عاماً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

منذ ما يقارب التسعة عقود ومطحنة «أنتونغ للقهوة» في ماليزيا تصنع البن على الطريقة التقليدية، حيث يتم مزج الحبوب بالسكر في آلة هرمة، ويتم تحميصها فوق النار الهادرة. المطحنة التي تنتج بن القهوة المحمصة على الخشب على طريقة «نانيانغ» تعرف بـ«كوبي أو» أو القهوة بلا حليب، وأيضاً القهوة الماليزية البيضاء، وقد بدأت العمل من بلدة تايبينغ الشمالية الشرقية منذ العام 1933.

ويقول ثيان بوون تشانغ مدير مطحنة «أنتونغ» معلقاً: «حين نمزج البن مع السكر فإن طعم القهوة يصبح أكثر حدّةً وأقوى نكهةً ومرارةً وغنىً». وقد اشتهرت القهوة الحلوة تلك في ماليزيا منذ زمن طويل، علماً أن آلات المعمل المنتج لها يعود إلى إطلاق العمليات في 1933 بعد أن أنشأ جد ثيانغ المصنع وعمل فيه والده لسنوات.

ويقوم العمال باستقدام الأخشاب من مواقع البناء والمنازل المهجورة من أجل عملية التحميص، حيث يتم مزج الحبوب المحمصة مع السكر وتجفيفها وطحنها لتتحول إلى مسحوق قبل تعبئتها للبيع. ويمكن أن يصل إنتاج المطحنة إلى ألفي كيلوغرام من منتجات القهوة يومياً.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز