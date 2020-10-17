«فقير» إيطالي يمتلك «فيراري» وزورقاً وخمس شقق

المصدر: روما - أ ف ب

صادرت الشرطة المالية الإيطالية أصولاً قيمتها مليون يورو من رجل أعمال ادعى في دائرة الضرائب أنه فقير ولكن تبيّن أنه يملك سيارة «فيراري» وزورقاً طوله 12 متراً، على ما أفادت وكالة «أجي» الإيطالية أمس.

ووضعت السلطات المختصة يدها على خمس شقق وست بوالص تأمين على الحياة وحسابات مصرفية ومقتنيات ثمينة مختلفة بينها ساعات فاخرة، ولوحات تحمل تواقيع رسامين بارزين كدي شيريكو، يملكها كلها رجل الأعمال البالغ 72 عاماً الذي يعيش بالقرب من مودينا في إميليا رومانيا (شمال إيطاليا).

وكشف تحقيق الشرطة الفجوة الكبيرة بين المدخول الذي كان الرجل يصرّح عنه للسلطات الضريبية على مرّ الأعوام الأربعين المنصرمة، وبين الأصول القيّمة التي راكمها، وسجّل بعضها باسم زوجته أو نجله بهدف التضليل، علماً أن الإيرادات التي كان يصرّح بها كانت توحي أنه يقف على خط الفقر.

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