استنساخ خيل من خلايا حصان مجمدة

المصدر: دبي - البيان

نجح علماء في حديقة سان دييغو للحيوان في استنساخ خيل برزوالسكية المهددة بالانقراض، من حصان يبلغ 40 عاماً من العمر، أطلقوا عليه اسم «كورت الصغير». وقد بدا أشبه بأي مهر عادي، وهو يمرح غير خائف، ويهرع حين يجوع إلى حليب أمه، وفق ما ذكر موقع «ريبابليك وولد».

إلا أن كورت البالغ شهرين من العمر فقط، مختلف كثيراً، كونه مستنسخاً، وقد أنتج هذا النوع النادر جداً من فصيلة خيل برزوالسكية من خلايا حصان مجمدة منذ 40 عاماً، في حديقة سان دييغو للحيوانات، قبل أن تدمج مع بيوض فرس أخرى.

ويرى العلماء ولادة كورت، على أنها إنجاز طبع مساعي استعادة سلالة من الأحصنة، تعرف بالخيل البرزوالسكية.

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