انهيار قلعة عمرها 350 عاماً في الهند

المصدر: دبي - البيان

أسهمت غزارة الأمطار في انهيار قلعة يعود عمرها إلى 350 عاماً، وتحتل أهمية تاريخية عظمى في منطقة جانغاون في ولاية تالينغانا في الهند. وتم تدمير منزلين بفعل تهدم المبنى الأثري، غير أنه لم تسجل أية إصابات في الأرواح.

وأشارت صحيفة وموقع «تايمز أوف إنديا» أن الأمطار الغزيرة كانت مسؤولة عن انهيار القلعة الواقعة في قرية كيلاشاهبور من منطقة سندرجارة الهندية، وسرعان ما بدأ السكان، فور ملاحظة الشقوق تتمدد، بالابتعاد عن المكان. وكانت الشقوق قد بدأت تظهر بوضوح في الأيام القليلة التي سبقت الانهيار، وقد تدهورت حالتها سريعاً سيما في السنوات الست الماضية، وفقاً لسكان محليين.

ويذكر أن ساردار سارفاي بابانا المعروف بـ «بابادو» قد قام ببناء القلعة في القرن الثامن عشر وقد كان يشتهر بأعماله التي جعلته بطلاً وفولكلورياً وأدت إلى إطلاق لقب «روبن هود» عليه.

ومع انتشار صور انهيار القلعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الكثير من التعليقات، إلا أن أبرز ما أثار سخط المحليين إشارة أحد الرواد إلى أن غضب الناس هو حماقة، سيما أن بانيها كان أحد لصوص المنطقة.

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