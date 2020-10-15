مهندسون يبتكرون إسمنتاً من الرماد المتطاير

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مُنح مهندسون من سلاح الجو الأمريكي براءة اختراع لابتكار مادة إسمنتية قوية وسريعة الجفاف مصنوعة من الرماد المتطاير وفق موقع «تيك لينك». وحصل كل من جيفري إيكلر وكارا غريفيث وديريك لوفينغود ومايكل هينلي على البراءة مقابل اختراع يلبي وفق قولهم الحاجة لتعبيد الممرات وإجراء تصليحات سريعة للطرقات والمدارج وسواها في حال وقوع الكوارث الطبيعية كالزلازل والأعاصير.

وتفيد المادة المبتكرة كذلك في ملء الخدوش العميقة الناجمة عن تفجير المهابط. وتتضمن التركيبة الرماد المتطاير ومادة محفّزة مصنوعة من محلول مركب السيليكايت المتضمن للهيدروكسيد أحادي التكافؤ. ويجف الإسمنت المبتكر في أقل من 65 دقيقة.

ويعود المشروع البحثي للمهندسين إلى العام 2014، وقد أسفر عن نتائج ناجحة على أرض الواقع في تجارب واختبارات أجريت في يوليو من العام 2019. وقد نفذ الفريق اختباراً ميدانياً ناجحاً آخر في أكتوبر من العام ذاته في الأماكن الجافة.

وقال أحد أعضاء الفريق معلقاً: «لقد كان من الجيد أن نجد من خلال هذه الدراسة كيفية تثبيت تركيبة المادة المحفّزة، وقد كان أداؤها ناجحاً ميدانياً كما في المختبر، وكانت تلك خطوة رائعة. وقد قمنا كذلك بتبسيط التركيبة وتقليصها من ثلاثة مكونات إلى مكونين فقط».

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